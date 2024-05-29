Объявлено жюри второго Конкурса короткометражного кино Художественного театра

Председателем оргкомитета второго Конкурса короткометражного кино Художественного театра стал Константин Хабенский — народный артист РФ, художественный руководитель — директор МХТ имени А.П. Чехова, сообщает телеграм-канал театра.





Почетный член жюри — Карен Шахназаров, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», народный артист РФ.





В состав жюри также вошли народные артисты РФ Михаил Пореченков, Игорь Верник, Сергей Беляев, заслуженный артист РФ Артем Волобуев, актеры Кристина Бабушкина, Артем Быстров, Павел Ворожцов, Виктор Хориняк.





Как ранее сообщала газета «Культура», десять работ пополнили шорт-лист второго Конкурса короткометражного кино Художественного театра «Пушкин — 225».





Церемония награждения пройдет 4 июня на Малой сцене МХТ имени Чехова. Всего организаторы рассмотрели 193 заявки от студентов и выпускников как московских, так и петербургских киношкол.





В 2024 году конкурс посвящается 225-летию со дня рождения Александра Пушкина, которое широко отмечают по всей стране. Участникам было необходимо снять короткометражный фильм на тему «Пушкин — 225». Хронометраж ленты не должен превышать 225 секунд.









Фото: АГН «Москва»