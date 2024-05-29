День Эрмитажного кота отметили в Петербурге

Государственный Эрмитаж отметил День Эрмитажного кота — праздник, который стал прекрасной доброй традицией, сообщает телеграм-канал музея.





В этот день музей собирает у себя больших и маленьких почитателей пушистых стражников, вот уже более 250 лет оберегающих его коллекции. Специально для гостей праздника Эрмитаж проводит игры, конкурсы и мастер-классы, организует экскурсии в «Кошкин дом» — место, где обитают коты. Традиционно к этой дате Эрмитаж проводит конкурс рисунков. Выставка финалистов конкурса открылась в Общественном пространстве Главного штаба, а в Иорданской галерее начала работать выставка рисунков, отдельно вошедших в «Выбор Эрмитажа».





«Коты Эрмитажа — пример того, как легенда музея становится его символом и одним из символов Санкт-Петербурга. Теперь они вдохновляют юных талантливых художников по всей России и помогают исполнить самые заветные детские желания», — отметил директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.





Специально к празднику были выпущены «мурчащие открытки». На них изображена работа одного из победителей конкурса рисунка Марьи Будановой (Волосово) и иллюстрация-комикс об интеллигентных котах, выполненная псковской художницей Екатериной Васильевой. При сканировании QR-кода на обороте открытки можно услышать кошачье мурлыканье.









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