Москва поддержит проведение третьей выставки «ПРОреставрацию»

Третья выставка «ПРОреставрацию» пройдет в конце 2024 года и объединит профессионалов отрасли. Темой станет импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.





Участники покажут отечественные решения и методы работ, обсудят технологии сохранения объектов культурного наследия.





В деловой программе запланированы панельные сессии, дискуссии, круглые столы, лекции и презентации от ведущих специалистов отрасли. Также в выставке поучаствуют 35 вузов и колледжей.





Для гостей организуют свыше 150 мастер-классов, а между молодыми реставраторами — студентами профильных образовательных учреждений из разных регионов России — пройдут соревнования.









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