Минпросвещения предлагает снимать ремейки культовых советских фильмов

05.07.2024

Минпросвещения предлагает снимать ремейки культовых советских фильмов
Министерство просвещения сформировало список культовых советских фильмов, на которые предлагает кинематографистам снять ремейки.

Об этом сообщается в пресс-релизе Союза кинематографистов России.

В список попали фильмы «Летят журавли» Михаила Калатозова, «Иван Грозный» и «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна, «Война и мир» Сергея Бондарчука, «Восхождение» Ларисы Шепитько и другие шедевры отечественного кинематографа. 

Ремейки призваны способствовать сохранению исторической памяти и формированию патриотических чувств у зрителей.

Кроме того, кинематографистам предлагается снять экранизации 15 литературных произведений русских классиков. Среди них «Матренин двор» Александра Солженицына, «Пастух и пастушка» Виктора Астафьева, «Голубая стрекоза» Михаила Пришвина и другие.


Фото: Pixabay.com