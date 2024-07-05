Минпросвещения предлагает снимать ремейки культовых советских фильмов

Министерство просвещения сформировало список культовых советских фильмов, на которые предлагает кинематографистам снять ремейки.



Об этом сообщается в пресс-релизе Союза кинематографистов России.





В список попали фильмы «Летят журавли» Михаила Калатозова, «Иван Грозный» и «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна, «Война и мир» Сергея Бондарчука, «Восхождение» Ларисы Шепитько и другие шедевры отечественного кинематографа.





Ремейки призваны способствовать сохранению исторической памяти и формированию патриотических чувств у зрителей.





Кроме того, кинематографистам предлагается снять экранизации 15 литературных произведений русских классиков. Среди них «Матренин двор» Александра Солженицына, «Пастух и пастушка» Виктора Астафьева, «Голубая стрекоза» Михаила Пришвина и другие.









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