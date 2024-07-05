В Архангельской области начали восстанавливать дом Буракова XIX века

05.07.2024
В Архангельской области волонтеры приступили к восстановлению дома Осипа Буракова, построенного в 1858 году.
Деревянный дом является самым сохранным и ценным домом с росписями вельских маляров Петровских. Дом стоит на своем историческом месте и входит в список объектов культурного наследия. Строение с сохранившейся домовой росписью неоднократно было описано в научных работах.
Восстановительные работы ведут волонтеры Благотворительного фонда
«Вереница», занимающегося спасением памятников деревянной архитектуры Русского Севера.
Работы ведутся с 2015 года. Силами энтузиастов на объекте укреплена кровля, ведется покос травы, уборка мусора. В этом году стартовал новый этап противоаварийных работ по укреплению первого этажа дома. На проведение работ фонду требуются средства.
Фото: Благотворительный фонд "Вереница"