В Архангельской области начали восстанавливать дом Буракова XIX века

05.07.2024

В Архангельской области начали восстанавливать дом Буракова XIX века
В Архангельской области волонтеры приступили к восстановлению дома Осипа Буракова, построенного в 1858 году.

Деревянный дом является самым сохранным и ценным домом с росписями вельских маляров Петровских. Дом стоит на своем историческом месте и входит в список объектов культурного наследия. Строение с сохранившейся домовой росписью неоднократно было описано в научных работах.

Восстановительные работы ведут волонтеры Благотворительного фонда «Вереница», занимающегося спасением памятников деревянной архитектуры Русского Севера.

Работы ведутся с 2015 года. Силами энтузиастов на объекте укреплена кровля, ведется покос травы, уборка мусора. В этом году стартовал новый этап противоаварийных работ по укреплению первого этажа дома. На проведение работ фонду требуются средства.


Фото: Благотворительный фонд "Вереница"