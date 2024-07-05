94-летний Клинт Иствуд снимет новый фильм

Режиссер Клинт Иствуд сообщил, что начал работу над новым фильмом. Несмотря на свои 94 года, кинематографист полон сил и планов.





«Клинт — трудоголик, и он уже просматривает сценарии для возможного следующего фильма», — сообщил прессе его представитель.





В 2024 году планируется прокат фильма Иствуда «Присяжный № 2», но пока нет точной даты премьеры. В киностудии Warner Bros планируют представить этот фильм на международных кинофестивалях и уверены, что Иствуд может получить несколько престижных наград за свою работу.





В фильме «Присяжный № 2» снялись Николас Холт, Тони Колетт, Зои Дойч, Кифер Сазерленд и другие актеры. Фильм рассказывает о присяжном судебного дела об убийстве, который в процессе ознакомления с делом понимает, что сам является виновником смерти жертвы.









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