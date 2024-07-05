Кинотеатры сети «Киномакс» отказались от показа фильма «Подземелья Чикен Карри»

Директор отдела маркетинга и рекламы сети кинотеатров «Киномакс» Ольга Лотоцкая сообщила ТАСС, что компания отменила показы фильма «Подземелья Чикен Карри».



Такое решение принято после обращения региональных властей. Такое решение принято после обращения региональных властей.





Лотоцкая отметила, что решение принято несмотря на то, что создатели фильма не числятся в списках иноагентов и экстремистов.





«Денежные средства зрителям, успевшим приобрести билеты, будут возвращены в полном объеме. Приносим всем свои извинения за доставленные неудобства», — отметила она в разговоре с агентством.





В Минкультуры ранее сообщили, что не получали заявление на выдачу прокатного удостоверения для фильма Александра Гудкова «Подземелья Чикен Карри».









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