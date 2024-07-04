Фильм «Черный чай» открыл XI фестиваль молодого кино Voices в Вологде

XI фестиваль молодого кино Voices открылся в Вологде премьерой фильма мавританского режиссера Абдеррахмана Сиссако «Черный чай».



В рамках фестиваля запланирован конкурс полнометражных дебютов, вторых фильмов, конкурс короткого метра, передает пресс-служба врио губернатора Вологодской области.



«Фестиваль молодого кино Voices традиционно объединит несколько специальных кинопрограмм, творческие встречи и разные проекты. Фильмы, которые покажут на наших площадках, со временем могут войти в историю кинематографии», — рассказал врио губернатора Георгий Филимонов.



В программу смотра вошли 36 кинопоказов, концерты, лекции, выставки, которые пройдут в Вологде и Череповце. В конкурсную программу полного метра вошли картины «Цепной пес» Жана-Батиста Дюрана, «Маятник» Сирила Шойблина, «Королевство» Татьяны Рахмановой, «Угол наклона» Станислава Фомичева и Анны Далингер, «Пришелец» Ивана Соснина.









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