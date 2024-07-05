В России в прокат вышла фантастическая драма «Контакты»

В России вышел в прокат фильм «Контакты» режиссера Дмитрия Моисеева.



Фильм расскажет историю медсестры Нины из тихого провинциального города, которая надеется с помощью вещества, вырабатываемого инопланетянами, помочь больному отцу. Героиня, выйдя на контакт с пассажиром инопланетного корабля, узнает правду о внеземных существах, и это меняет ее жизнь.



Главные роли в картине сыграли Ирина Саликова, Сергей Гилев, Алексей Ярмилко, Валентин Самохин, Денис Филимонов, Александр Мизёв, Дмитрий Воробьев, Елена Лычагина и другие.









Фото: кадр видео







