В России в прокат вышла фантастическая драма «Контакты»

Режиссер, поставивший более 60 спектаклей, скончался в четверг, 4 июля.
Главные роли в картине сыграли Ирина Саликова, Сергей Гилев, Алексей Ярмилко, Валентин Самохин, Дени...
Древесину также используют при изготовлении музыкальных инструментов.
В 2023 году работа комитета была остановлена.
Мероприятие пройдет при поддержке Минкультуры России и входит в план событий, посвященных Году семьи...
Режиссер, поставивший более 60 спектаклей, скончался в четверг, 4 июля.
Главные роли в картине сыграли Ирина Саликова, Сергей Гилев, Алексей Ярмилко, Валентин Самохин, Дени...
Древесину также используют при изготовлении музыкальных инструментов.
В 2023 году работа комитета была остановлена.
Мероприятие пройдет при поддержке Минкультуры России и входит в план событий, посвященных Году семьи...
В рамках фестиваля запланирован конкурс полнометражных дебютов, вторых фильмов, конкурс короткого ме...
Организаторами мероприятия выступают Российский фонд культуры, Комитет по социальной политике админи...
Оргкомитет открыл прием заявок от будущих участников.
В программе фестиваля более 30 фильмов, а также творческие мероприятия.
Актер Джоэль Мур сообщил о начале съемок «Аватара 4» Джеймса Кэмерона.
Мероприятие пройдет 5–6 июля в селе Александровка.
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Авторы фильма обещают зрителям незабываемую остроумную историю с элементами детектива в стиле фильмо...
Открытием смотра стал сериал «Тайны Карениной» киностудии «Ленфильм».
Экспертный совет Международного фестиваля русскоязычных театров зарубежья «Мир русского театра» заве...
Проект запущен и успешно работает в столице с 2017 года.
Оргкомитет фестиваля уже принимает заявки на участие со всего мира.
В оргкомитете цикла городских мероприятий «Московские сезоны» уточнили, что размер премии Гран-при с...
Показ пройдет 7 июля на Исторической сцене театра.
Онлайн-кинотеатр «Иви» привел статистику жанровых предпочтений подписчиков в различных регионах.
05.07.2024