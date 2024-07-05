Кончаловский не исключил, что Российский оскаровский комитет перестанет существовать

По словам кинематографиста, в 2022 году из Российского оскаровского комитета, который работает при Национальной академии кинематографических искусств и наук РФ, вышли его председатель Павел Чухрай, режиссеры Алексей Учитель, Николай Досталь, Владимир Котт, Сергей Бодров-старший, Вера Сторожева и другие. В 2023 году работа комитета была остановлена.«Ликвидировать, не ликвидировать, что не живо, то отваливается, как ветки сухие», — приводит агентство слова режиссера, которые он произнес в ответ на вопрос, стоит ли окончательно ликвидировать комитет. Сам Кончаловский также покинул объединение.Режиссер добавил, что ценность «Оскара» была существенной 30 лет назад. Премия открывала перспективы для будущих работ.«...Это чисто рыночная вещь, не художественная. Это вопрос чисто социальной конъюнктуры», — добавил Кончаловский.