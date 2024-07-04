В Самарской области пройдет Всероссийский фестиваль семейного художественного творчества

В Самарской области с 6 по 9 июля пройдет Всероссийский фестиваль семейного художественного творчества.



Мероприятие пройдет при поддержке Минкультуры России и входит в план событий, посвященных Году семьи, в рамках реализации госпрограммы «Развитие культуры».



В фестивале будут участвовать семейно-родственные коллективы, творческие объединения, сохраняющие традиции и культуру народов России в самых разных жанрах, таких как народное пение, музыка, традиционная культура, декоративно-прикладное искусство. На фестиваль приедут семейные ансамбли и ремесленные династии из 24 регионов России.



Открытие фестиваля пройдет в историко-музейном комплексе в селе Ширяево, где расположен Дом-музей художника Ильи Репина. В программу войдут концертные и экскурсионные программы, вечер дружбы «За семейным столом», интеллектуальная игра «Сила традиций», выставка, мастер-шоу, творческая лаборатория «Отечественная этнопедагогика и традиционная культура в семейном воспитании», фотовыставка «Семейный альбом».



Кульминацией праздника станет праздничный гала-концерт в этнопарке «Дружба народов».









Фото: пресс-служба Минкультуры России