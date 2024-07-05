В Новгороде из поваленного ураганом 400-летнего дуба сделают городскую скульптуру

В Новгороде поваленный ураганом 400-летний дуб привезли в Новгородский кремль для изготовления из дерева городской скульптуры.



Древесину также используют при изготовлении музыкальных инструментов, передает музей-заповедник в Telegram.



Отмечается, что мэр Великого Новгорода Александр Розбаум обратился к генеральному директору Новгородского музея-заповедника Сергею Брюну с предложением рассмотреть возможность спасения основного массива дуба. Музей поддержал инициативу.



«Уже сегодня городские службы перевезли исторический дуб в Кремль. Музейные реставраторы попробуют провести просушку дерева, и, в случае успешного выполнения операции, его древесина может лечь в основу некой городской скульптуры, которая продлит жизнь исполина уже в новом облике и еще послужит украшением городу. При этом малые части можно использовать для производства музыкальных инструментов, например гуслей», — сообщили в учреждении.



Дерево высотой около 13 метров и диаметром более метра в историю Новгорода вошло как «дуб Добужинского», по имени художника, который родился в Новгороде в доме, рядом с которым рос дуб. Дерево было занесено в реестр всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы».









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