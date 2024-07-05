Никита Михалков ответил Елене Драпеко в дискуссии о «нерукопожатных артистах»

Режиссер Никита Михалков ответил зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елене Драпеко по поводу «нерукопожатных артистов».



Заочная дискуссия между двумя деятелями культуры развернулась в Сети.



Ранее Никита Михалков в беседе с ТАСС поднял тему артистов, отвернувшихся от своей страны, которые не уезжают, чтобы не потерять то, что имеют в России. Режиссер высказал мнение, что такие артисты еще более опасны, чем те, кто уехал, так как «думают и делают так же, но за спиной».



«Это как раз те самые, кто по-настоящему нерукопожатные», — высказался Никита Михалков.



Елена Драпеко в ответном комментарии отметила, что считает личным правом человека соглашаться или не соглашаться с политикой государства. По мнению Драпеко, наличие представителей творческой интеллигенции, не согласных с политикой государства, но продолжающих работать в стране, нормально.



Никита Михалков парировал Драпеко. Слова кинематографиста



«Уважаемая Елена Григорьевна, цитируя меня, Вы говорите о том, что все деятели культуры могут самостоятельно принимать решение о том, поддерживать или нет политику государства. Я никогда не говорил про обязательства поддерживать политику властей, я говорил об отвернувшихся от своей страны. И о том, что те, кто уехал, — видны, а есть думающие и делающие так же за спиной и при этом остающиеся здесь. И если эти мои слова где-либо были приведены иначе, то это воля трактующих мои слова. Я говорил о тех, кто отворачивается от своей страны и продолжаю настаивать на своей точке зрения. А в этом случае вам, как профессионалу во всех смыслах, госпожа Драпеко, мне кажется, как никому важно понимать, что происходит за кадром и за сценой. И не могу не отметить, что Ваши слова можно трактовать двояко, что вызывает у меня беспокойство и страх опасности неточных трактовок, тем более на таком уровне», — приводит издание слова Никиты Михалкова. «Это как раз те самые, кто по-настоящему нерукопожатные», — высказался Никита Михалков.Елена Драпеко в ответном комментарии отметила, что считает личным правом человека соглашаться или не соглашаться с политикой государства. По мнению Драпеко, наличие представителей творческой интеллигенции, не согласных с политикой государства, но продолжающих работать в стране, нормально.Никита Михалков парировал Драпеко. Слова кинематографиста приводит издание «Аргументы и факты». Режиссер подчеркнул, что никогда не говорил об обязанности поддерживать политику властей, а вел речь о людях, отвернувшихся от своей страны.«Уважаемая Елена Григорьевна, цитируя меня, Вы говорите о том, что все деятели культуры могут самостоятельно принимать решение о том, поддерживать или нет политику государства. Я никогда не говорил про обязательства поддерживать политику властей, я говорил об отвернувшихся от своей страны. И о том, что те, кто уехал, — видны, а есть думающие и делающие так же за спиной и при этом остающиеся здесь. И если эти мои слова где-либо были приведены иначе, то это воля трактующих мои слова. Я говорил о тех, кто отворачивается от своей страны и продолжаю настаивать на своей точке зрения. А в этом случае вам, как профессионалу во всех смыслах, госпожа Драпеко, мне кажется, как никому важно понимать, что происходит за кадром и за сценой. И не могу не отметить, что Ваши слова можно трактовать двояко, что вызывает у меня беспокойство и страх опасности неточных трактовок, тем более на таком уровне», — приводит издание слова Никиты Михалкова.









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