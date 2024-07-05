Скончалась народная артистка СССР Лиана Исакадзе

Скончалась известная грузинская скрипачка, народная артистка СССР Лиана Исакадзе.



Артистка умерла на 78-м году жизни. О кончине Исакадзе сообщил Первый канал Общественного вещателя Грузии со ссылкой на членов семьи музыканта.





Причинах смерти Лианы Исакадзе не уточняются.



Лиана Исакадзе родилась в Тбилиси 2 августа 1946 года. Лиана Исакадзе окончила Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского по классу скрипки. Исакадзе была солисткой Московской консерватории. В основу скрипичного репертуара артистки вошла классическая и романтическая музыка, концерты Антонио Вивальди, произведения грузинских композиторов XX века.



В 1988 году Исакадзе была удостоена звания народной артистки СССР. Артистка награждена «Знаком Почета», грузинскими орденами Чести, Государственной премии Грузинской ССР им. Закария Палиашвили, Государственной премией Грузинской ССР им. Шота Руставели.









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