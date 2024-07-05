Школа-фестиваль Леонида Лундстрема впервые пройдет в Москве

В Москве впервые пройдет Школа-фестиваль Леонида Лундстрема «Донбасский экспресс».



Образовательный и просветительский проект для молодых талантливых музыкантов пройдет с 22 июля по 1 августа.



Участниками фестиваля в этом году станут более ста учащихся, студентов и выпускников музыкальных учреждений из разных регионов России.



Проект, главной целью которого является интеграция молодых музыкантов из новых регионов в культурное пространство России, будет реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.



Молодежь ждет глубокое погружение в музыкальный образовательный марафон. Участники «Донбасского экспресса» встретятся с известными музыкантами, историками и поэтами. Ребята получат возможность обсудить творческие проекты, обменяться опытом и знаниями, а также выступить на одной из главных концертных площадок Москвы.



«Наша Школа-фестиваль — это не только передача ремесла из рук в руки от признанных мастеров своего дела юным музыкантам, но и погружение ребят в глубокий культурный контекст происходящих событий в стране и мире. История и геополитика, поэзия и музыка, богословие и искусство, все это, на мой взгляд, важные составляющие воспитания подрастающего поколения», — сказал руководитель проекта Петр Лундстрем.









Фото: пресс-служба проекта