Губернатор Петербурга провел встречу с работниками Императорского фарфорового завода

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провел встречу с работниками Императорского фарфорового завода, ведущего историю с 1744 года.





Беглов отметил, что за годы работы завода там сложились трудовые династии, передающие компетенции из поколения в поколение.



«Поговорил с Марией Шаталиной, у которой стаж уже больше 30 лет, и ее дочерью Кариной, которая пришла сюда 6 лет назад. Семьи-хранители знаний нужно знать лично, на них держатся многие ленинградские-петербургские предприятия», — сказал Беглов.



По словам главы города, сотрудники завода рассказали о насущных запросах. На встрече были подняты вопросы пробок на Советском проспекте возле новых ЖК. Губернатор отметил, что проект реконструкции проспекта уже готов, а после экспертизы стартуют работы.



«Обсудили и перспективы развития предприятия, поддержку экспорта в дружественные страны. Петербургский фарфор пользуется успехом за рубежом. Его экспортируют в 13 стран мира, в ОАЭ и Китае у ИФЗ есть собственные магазины», — рассказал Беглов.









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