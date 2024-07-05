Репертуар МХТ им. Чехова пополнится 10 спектаклями

Министр культуры России Ольга Любимова встретилась с художественным руководителем МХТ им. Чехова Константином Хабенским.



Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министра.



«Обсудили планы на будущий сезон. Репертуар театра пополнится 10 спектаклями. Один из них — „Чайку“ по пьесе Антона Павловича Чехова — поставит сам Константин Хабенский», — сказала Ольга Любимова.



Глава Минкультуры отметила, что театр продолжит такие специальные проекты, как цикл творческих встреч «Мхатовские пятницы» с Вадимом Верником и вечера «Круг чтения» с Мариной Брусникиной.



«К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне МХТ им. Чехова подготовит литературно-музыкальный вечер. Уже в третий раз состоится вручение премии Художественного театра. Желаю удачи коллективу в реализации намеченных планов!» — рассказала Ольга Любимова.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova