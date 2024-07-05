Скончался заслуженный артист РФ Василий Вавилов

Скончался российский актер, режиссер, театральный деятель, заслуженный артист РФ Василий Вавилов.



Режиссер, поставивший более 60 спектаклей, скончался в четверг, 4 июля. О смерти постановщика сообщила пресс-служба Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского.



Василий Вавилов окончил Красноярское училище искусств, после чего продолжил обучение в Государственной академии театрального искусства имени Луначарского. Стажировался Вавилов в Академии профессионального мастерства по специальности «Режиссура музыкального театра». С 1980-х годов работал в Красноярском театре комедии, переименованном в настоящее время в Красноярский музыкальный театр. Артист также играл в Свердловской оперетте, был главным режиссером Красноярской филармонии.



Василий Вавилов был награжден высшей театральной премией в России «Золотая маска» за мюзикл «Инкогнито из Петербурга», поставленный в Железногорске.



В Сибирском государственном институте искусств имени Дмитрия Хворостовского Вавилов работал с 2004 года, преподавал на кафедре сольного пения и оперной подготовки.



«Администрация, педагогический состав, сотрудники и обучающиеся института выражают глубокие соболезнования родным и близким Василия Арнольдовича и желают сил перенести невосполнимую потерю», — говорится в сообщении учреждения.









Фото: Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского



