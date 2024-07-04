В Калининграде пройдет фестиваль «Моя Россия! Мой Калининград! Моя семья!»

В Калининграде с 5 по 7 июля пройдет семейный фестиваль «Моя Россия! Мой Калининград! Моя семья!».



Организаторами мероприятия выступают Российский фонд культуры, Комитет по социальной политике администрации Калининграда и Дом искусств.



Праздничная программа включает мероприятия для всей семьи. В нее вошли конкурсы, спортивные состязания, лекции и мастер-классы. Площадками фестиваля станут набережные Верхнего и Летнего озер, Центральный парк Калининграда.



Откроется фестиваль концертом при участии заслуженного артиста России Юлиана, творческих коллективов Калининграда, Государственного казачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье» и других коллективов.



В музее «Фридландские ворота» откроется выставка ретро автомобилей. На площадке «Дома искусств» пройдут дискуссии о книгах.



В завершающий день фестиваля в Центральном парке будет работать площадка «Город добрых мастеров».









Фото предоставлено организатором