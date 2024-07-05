Собянин: выручка компаний в сфере искусства увеличилась почти вдвое

Выручка компаний в сфере искусства за три года увеличилась почти вдвое.



Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.



По словам градоначальника, выручка увеличилась с 2,5 до 4,8 млрд рублей.



«Развитие арт-индустрии стимулирует экономический рост и приток инвестиций, даёт городу новые рабочие места. Поэтому в столице создана целая система развития молодых специалистов», — рассказал Собянин.



Мэр отметил, что в систему входит программа Агентства креативных индустрий «Арт-сезоны», позволяющая бесплатно участвовать в крупнейших маркетах современного искусства; онлайн-курс «Креатус онлайн», знакомящий с авторскими и другими интеллектуальными правами; проект «Арт. Практикум», предоставляющий инструменты и знания, необходимые для успешного продвижения своих работ.



Уточняется, что в этом году «Арт. Практикум» пройдет с 16 июля по 13 августа совместно с Московским музеем современного искусства.









Фото: t.me/mos_sobyanin



