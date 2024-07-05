РЕН ТВ вышел в лидеры премиального телевидения

Результат вещателя составил 7,9% среди топ-15 федеральных каналов по итогам первого полугодия 2024 г...
Образовательный и просветительский проект для молодых талантливых музыкантов пройдет с 22 июля по 1 ...
Министр культуры России Ольга Любимова встретилась с художественным руководителем МХТ им. Чехова Кон...
Режиссером картины выступит Александр Фомин.
В этом году стартовал новый этап противоаварийных работ по укреплению первого этажа дома.
Результат вещателя составил 7,9% среди топ-15 федеральных каналов по итогам первого полугодия 2024 г...
Образовательный и просветительский проект для молодых талантливых музыкантов пройдет с 22 июля по 1 ...
Министр культуры России Ольга Любимова встретилась с художественным руководителем МХТ им. Чехова Кон...
Режиссером картины выступит Александр Фомин.
В этом году стартовал новый этап противоаварийных работ по укреплению первого этажа дома.
Режиссер Никита Михалков ответил зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елене Драпеко по повод...
По словам главы города, сотрудники завода рассказали о насущных запросах.
Режиссер, поставивший более 60 спектаклей, скончался в четверг, 4 июля.
Главные роли в картине сыграли Ирина Саликова, Сергей Гилев, Алексей Ярмилко, Валентин Самохин, Дени...
Древесину также используют при изготовлении музыкальных инструментов.
В 2023 году работа комитета была остановлена.
Мероприятие пройдет при поддержке Минкультуры России и входит в план событий, посвященных Году семьи...
В рамках фестиваля запланирован конкурс полнометражных дебютов, вторых фильмов, конкурс короткого ме...
Организаторами мероприятия выступают Российский фонд культуры, Комитет по социальной политике админи...
Оргкомитет открыл прием заявок от будущих участников.
В программе фестиваля более 30 фильмов, а также творческие мероприятия.
Актер Джоэль Мур сообщил о начале съемок «Аватара 4» Джеймса Кэмерона.
Мероприятие пройдет 5–6 июля в селе Александровка.
Работы переданы в рамках культурно-просветительского медиапроекта Красноярского края «СВОя фишка».
Авторы фильма обещают зрителям незабываемую остроумную историю с элементами детектива в стиле фильмо...
05.07.2024