РЕН ТВ вышел в лидеры премиального телевидения

Телеканал РЕН ТВ занял второе место по доле телесмотрения премиальной аудитории «Все 14-44».



Результат вещателя составил 7,9% среди топ-15 федеральных каналов по итогам первого полугодия 2024 года, передает пресс-служба МИЦ Известия.



Отмечается, что РЕН ТВ является самым охватным по всей ТВ-аудитории. Кроме того, канал демонстрирует самый высокий прирост доли среди всех российских телеканалов и входит в топ-5 федеральных телевещателей в аудитории «Все 4+».



РЕН ТВ является одним из крупнейших частных национальных телеканалов. В России телеканал ежедневно смотрит 24,5 млн человек, что составляет около 18% от всего населения страны в возрасте от 4 дет и старше. Вещатель входит в тройку самых цитируемых телеканалов России.