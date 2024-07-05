Стартовали съемки комедии «Дорогая, я больше не перезвоню» с Никитой Ефремовым

Стартовали съемки фантастической комедии «Дорогая, я больше не перезвоню».



Главную роль в проекте сыграет Никита Ефремов. Производством фильма занимаются кинокомпания ID Production, онлайн-кинотеатр Okko при участии телеканала «Россия» и Национальной Медиа Группы.



Режиссером картины выступит Александр Фомин. Он также стал автором сценария. Оператор — Наталья Сакарова, художник-постановщик — Рузанна Оганесян.



В актерский состав ленты вошли Ян Цапник, Агата Муцениеце, Евгения Добровольская, Дмитрий Чеботарев, Валентина Ляпина, Мила Ершова, Ангелина Пахомова.



Комедия расскажет историю столичного рекламщика, который страдает синдромом отложенный жизни. Герой много работает, спешит и пытается все успеть, однако счастья такая жизнь ему не приносит. Внезапно герой впадает в кому и оказывается в прихожей загробного мира, подозрительно напоминающей ему аэропорт из его последней рекламы. Рекламщик не теряет надежды вернуться в мир живых и коротает время в местном баре с названием «Дорогая, я больше не перезвоню».









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