Фестиваль «Рудник» принимает заявки в школу документальной анимации

В Свияжске с 13 по 22 августа в рамках кинофестиваля «Рудник» пройдет школа документальной анимации.



Оргкомитет открыл прием заявок от будущих участников.





За 10 дней участники посетят лекции и семинары, обсудят с преподавателями идеи своих фильмов и начнут непосредственную работу над ними. Финалом обучения станет представление собственных проектов.





Подать заявку на участие в школе может каждый желающий от 18 лет. Оргкомитет смотра обеспечивает участников бесплатным проживанием.





Кураторы школы — программный директор Большого фестиваля мультфильмов Дина Годер и сценарист Александр Родионов. Преподаватели — режиссеры анимации Михаил Солошенко и Анна Швейгольц.









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