Фестиваль «Рудник» принимает заявки в школу документальной анимации

04.07.2024

Фестиваль «Рудник» принимает заявки в школу документальной анимации
В Свияжске с 13 по 22 августа в рамках кинофестиваля «Рудник» пройдет школа документальной анимации.

Оргкомитет открыл прием заявок от будущих участников. 

За 10 дней участники посетят лекции и семинары, обсудят с преподавателями идеи своих фильмов и начнут непосредственную работу над ними. Финалом обучения станет представление собственных проектов.

Подать заявку на участие в школе может каждый желающий от 18 лет. Оргкомитет смотра обеспечивает участников бесплатным проживанием.

Кураторы школы — программный директор Большого фестиваля мультфильмов Дина Годер и сценарист Александр Родионов. Преподаватели — режиссеры анимации Михаил Солошенко и Анна Швейгольц.


Фото: Pixabay.com