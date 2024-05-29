Псковскому музею подарили альбом XIX века Модеста Мусоргского

Сотрудники федерального Псковского музея-заповедника пополнили фонды альбомом XIX века, который связан с известным российским композитором Модестом Мусоргским и был подарен маэстро в честь премьеры оперы «Борис Годунов» в 1874 году на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге.





Этот артефакт существует в единственном экземпляре, сообщила ТАСС генеральный директор музея Светлана Мельникова.





Ценный подарок получил музей к 185-летию Мусоргского и 150-летию со дня премьеры оперы «Борис Годунов» на сцене Мариинки. В Петербурге в семье Карамышевых хранился альбом для фотографий с дарственной надписью, который в день премьеры оперы Мусоргскому в дар преподнесла почитательница его таланта — Юлия Минина.





Обложка альбома выполнена из дерева с резьбой: на ней изображены виноградные листья и грозди, в середине — лисица.





Модест Мусоргский родился и провел детство в деревне Карево, сейчас это территория Куньинского района Псковской области. В соседнем селе Наумово располагалась усадьба, принадлежавшая родителям матери композитора, и он регулярно посещал эти места. В Куньинском районе работает единственный в мире мемориальный музей-усадьба Мусоргского.









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