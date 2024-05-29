Фестиваль кино- и телепрограмм для семейного просмотра открылся в Ульяновске

XV Международный фестиваль кино- и телепрограмм для семейного просмотра имени народной артистки СССР В.М. Леонтьевой «От всей души» открылся в Ульяновске, сообщает ТАСС.





Главным событием первого дня стал творческий вечер народной артистки Российской Федерации Ирины Алферовой и ее дочери — актрисы кино и театра Ксении Алферовой.





На фестивале зрителям будет представлено 55 художественных, документальных, мультипликационных фильмов.





В первый день кинофестиваля его участники возложили цветы к памятнику Валентины Леонтьевой, которая последние годы жизни провела в Ульяновской области. Ее имя присвоено Ульяновскому театру кукол, недалеко от которого установлен памятник.

Программа кинофестиваля включает показы зарубежных картин из Белоруссии, Индии, Испании и Франции, а также Киргизии. В нее включены кинопоказы экранизаций к 225-летию Пушкина в рамках кинопроекта «Пушкин на пленке», «Киноквартирник. Киномир БРИКС. Точка пересечения». Будут также показаны фильмы о специальной военной операции.





Премьеры и предпремьерные показы российских фильмов пройдут не только в Ульяновске, но и в Старомайнском, Ульяновском, Инзенском районах и городе Димитровграде.





В Лутугинском районе ЛНР также откроется цифровой кинозал, который станет локацией фестиваля «От всей души».









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