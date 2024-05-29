Вещание Первого канала приостановлено в Армении

Министр высокотехнологичной промышленности Армении Мхитар Айрапетян сообщил агентству ArmenPress, что вещание Первого канала на территории страны приостановлено.





По его словам, российская сторона — «Первый канал. Всемирная сеть» — не выполнила свои обязательства перед «Армянской телерадиовещательной сетью» и накопила долг по оплате за два с половиной месяца.





Отмечается, что вещание приостановлено до полного погашения долга.





Ранее в социальных сетях распространилась информация о прекращении вещания Первого канала России в Республике Армения.









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