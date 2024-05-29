Вещание Первого канала приостановлено в Армении

Темой станет импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях.
Этот артефакт существует в единственном экземпляре.
На фестивале зрителям будет представлено 55 художественных, документальных, мультипликационных фильм...
Информацию подтвердил министр высокотехнологичной промышленности Армении Мхитар Айрапетян.
Спектакль будет показан на Исторической сцене под управлением маэстро Валерия Гергиева.
Темой станет импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях.
Этот артефакт существует в единственном экземпляре.
На фестивале зрителям будет представлено 55 художественных, документальных, мультипликационных фильм...
Информацию подтвердил министр высокотехнологичной промышленности Армении Мхитар Айрапетян.
Спектакль будет показан на Исторической сцене под управлением маэстро Валерия Гергиева.
Ему было 83 года.
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29.05.2024