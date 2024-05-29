Вещание Первого канала приостановлено в Армении

29.05.2024

Вещание Первого канала приостановлено в Армении
Министр высокотехнологичной промышленности Армении Мхитар Айрапетян сообщил агентству ArmenPress, что вещание Первого канала на территории страны приостановлено. 

По его словам, российская сторона — «Первый канал. Всемирная сеть» — не выполнила свои обязательства перед «Армянской телерадиовещательной сетью» и накопила долг по оплате за два с половиной месяца.

Отмечается, что вещание приостановлено до полного погашения долга. 

Ранее в социальных сетях распространилась информация о прекращении вещания Первого канала России в Республике Армения.


Фото: Pixabay.com