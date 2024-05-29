Мариинский театр отметит 90-летие премьеры оперы «Леди Макбет Мценского уезда»

Мариинский театр отметит 90 лет со дня мировой премьеры оперы Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда», сообщили в пресс-службе театра.





Спектакль будет показан на Исторической сцене под управлением маэстро Валерия Гергиева.





Премьера «Леди Макбет Мценского уезда» состоялась практически одновременно в двух городах. 22 января 1934 года сочинение было представлено в Ленинградском академическом Малом оперном театре, а двумя днями позднее в Москве — на сцене Музыкального театра имени Владимира Немировича-Данченко. Опера молодого Шостаковича имела шумный успех и начала торжественное шествие по мировым сценам: Кливленд, Буэнос-Айрес, Нью-Йорк, Филадельфия, Братислава, Стокгольм. Для советских слушателей все изменилось в 1936 году после выхода в газете «Правда» разгромной статьи «Сумбур вместо музыки». Опера покинула советскую сцену и только в 1962 году вернулась в репертуар во второй авторской редакции под названием «Катерина Измайлова».





Мариинский театр осуществил постановки обеих редакций. Под музыкальным руководством и по инициативе Валерия Гергиева 20 мая 1995 года состоялась премьера «Катерины Измайловой», а год спустя — «Леди Макбет Мценского уезда». Сейчас в Мариинке идет первая редакция оперы в режиссуре Ирины Молостовой.









Фото: Александр Шапунов / Пресс-служба Мариинского театра