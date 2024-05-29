Основатели кинокомпании «Водород» займутся продюсированием сериалов

Основатели кинокомпании «Водород», продюсеры Александр Андрющенко и Михаил Врубель, и Антон Сиренко, экс-гендиректор российского офиса Sony Pictures, займутся продюсированием сериалов, сообщают «Ведомости».





Данные «СПАРК-Интерфакса» свидетельствуют, что все трое стали совладельцами ООО «Комитет». Доли Андрющенко и Врубеля составляют 33%, оставшиеся 34% принадлежат ООО «Контент-клуб», которое контролирует Сиренко.





По словам Сиренко, основная задача компании — производство сериалов для стримингов. Бюджет в настоящий момент составляет несколько сотен миллионов рублей. В портфеле «Комитета» на текущий момент 20 проектов — историческое фэнтези, научная фантастика, семейная драма, комедия и даже мистическое прочтение классической литературы. Семь из них будут запущены в производство в 2024-2025 годах.





Врубель подтвердил, что ими уже достигнуты предварительные договоренности с крупнейшими онлайн-кинотеатрами страны. В списке потенциальных партнеров — Wink, «Кинопоиск», Premier, Kion и Okko. Сейчас решается, что именно и с кем компания будет снимать.









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