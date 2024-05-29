Московские школы искусств провели порядка 5 тыс. выступлений за учебный год

Больше 20 зарубежных площадок приняли учеников московских творческих школ и колледжей за прошедший учебный год, сообщил в своем Телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.





В Международном конкурсе пианистов в Фуджейре (ОАЭ) ученик Московской средней специальной музыкальной школы им. Гнесиных Захар Деревянко получил премию.





Хореографический ансамбль «Мозаика» Детской школы искусств № 11 получил Гран-при в VI международном конкурсе-фестивале «Парад искусств» в белорусском городе Бресте.





В программе Российско-китайского молодёжного фестиваля культуры и искусства в Пекине принял участие сводный оркестр народных инструментов учеников детских школ искусств им. Алябьева и им. Стравинского.





С января по май московские школы искусств провели больше 2,5 тыс. мероприятий, а всего за учебный год — порядка 5 тыс. выступлений.





Город поддерживает развитие талантливых ребят. В столице открыто 149 творческих образовательных учреждений, которые посещают около 100 тысяч детей.





По проекту «Искусство — детям» отремонтированы свыше 130 зданий учебных организаций. Также в этом году было открыто новое здание хореографического училища им. Лавровского, а 1 сентября после капитального ремонта примет учеников обновлённая детская школа искусств им. Калинникова.









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