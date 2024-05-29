В Москве можно увидеть свыше 150 уникальных изделий из фарфора

Посуда, скульптура, шахматы, предметы декора и агитационный фарфор 20–21 веков представлены на выставке в Музее современной истории России, сообщает Телеграм-канал Министерства культуры РФ.





Экспозиция «Фарфор и время» приурочена к 100-летию музея и 280-летию Императорского фарфорового завода.





Здесь представлены работы знаменитых авангардистов Казимира Малевича, Николая Суетина, Сергея Чехонина и других мастеров. Агитационный фарфор, аналогов которому нет в мире. Произведения на тему исторических событий со знаменитой «кобальтовой сеткой».





Погрузиться в фарфоровый мир можно до 18 августа.









Фото: Телеграм-канал Минкультуры РФ