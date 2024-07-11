Министры культуры и юстиции заключили соглашение о взаимодействии ведомств

Министр культуры России Ольга Любимова и министр юстиции Константин Чуйченко заключили соглашение о взаимодействии ведомств.



«Будем вместе работать над укреплением общероссийской гражданской идентичности и обеспечением защиты национальной безопасности и суверенитета России в сфере культуры», — сообщила Ольга Любимова в своем Telegram-канале.



Глава Минкультуры добавила, что в планах двух ведомств — проведение консультаций, реализация совместных планов, направленных на продвижение традиционны ценностей.



«Надеюсь на продуктивное сотрудничество и хорошие результаты!» — сказала министр.













Фото: t.me/olga_b_lyubimova