Министры культуры и юстиции заключили соглашение о взаимодействии ведомств

Глава Минкультуры добавила, что в планах двух ведомств — проведение консультаций, реализация совмест...
Экспозиция откроется во Дворце царя Алексея Михайловича и будет посвящена пути почитаемых святых в г...
Проект вошел в тройку лидеров зрительского топа сериалов онлайн-кинотеатра Okko.
От Москвы на региональный этап поступило 37 заявок.
Участниками фестиваля стали 35 творческих семей со всей страны — от Якутии до Калининграда.
Глава Минкультуры добавила, что в планах двух ведомств — проведение консультаций, реализация совмест...
Экспозиция откроется во Дворце царя Алексея Михайловича и будет посвящена пути почитаемых святых в г...
Проект вошел в тройку лидеров зрительского топа сериалов онлайн-кинотеатра Okko.
От Москвы на региональный этап поступило 37 заявок.
Участниками фестиваля стали 35 творческих семей со всей страны — от Якутии до Калининграда.
Проект подготовлен в сотрудничестве с девятью музеями страны.
Собственные репертуарные спектакли на фестивале представят легендарные театры страны.
Проект получил название «Уроки Донбасса. Здравия желают».
Проект получил название «Искусство солнечного света» и приурочен к 75-летию установления дипломатиче...
Во вторник, 9 июля, картина обошла проект «Суперсемейка 2», ее результат составил 1,251 млрд долларо...
Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Первый концерт пройдет в воскресенье, 14 июля, в Таврическом саду.
Прием заявок осуществляется с 10 июля по 9 августа 2024 года.
В рамках акции в самое жаркое время суток — с 12:00 до 16:00 в музее для бесплатного посещения будет...
Производством проекта занимаются «Газпром-медиа холдинг» совместно с кинокомпанией «Триикс медиа».
Премьерные показы спектакля пройдут 11,13 и 15 июля.
Премьера оперы состоялась в 1892 году на сцене миланского Teatro Dal Verme под управлением дирижера ...
Вместе с актером найдена мертвой и его собака.
Мультфильм снят по мотивам комикса Алана Мура.
11.07.2024