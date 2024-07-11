В Самаре в рамках Года семьи прошел фестиваль «Семья России»

11.07.2024
В Самаре состоялся фестиваль художественного творчества «Семья России».
Мероприятие вошло в план мероприятий Года семьи.
Участниками фестиваля стали 35 творческих семей со всей страны — от Якутии до Калининграда.
«Семейный смотр вошел в план основных мероприятий Года семьи и объединил творческие семьи, бережно сохраняющие и приумножающие традиции и культуру своих регионов», — сказала министр культуры России Ольга Любимова в приветственном слове к участникам и гостям фестиваля.
Открытие фестиваля прошло на родине художника Ильи Репина — в селе Ширяево. Кульминацией фестиваля стал большой семейный праздник в самарском этнопарке «Дружба народов».
Фото: кадр видео