В Самаре в рамках Года семьи прошел фестиваль «Семья России»

11.07.2024

В Самаре в рамках Года семьи прошел фестиваль «Семья России»
В Самаре состоялся фестиваль художественного творчества «Семья России».

Мероприятие вошло в план мероприятий Года семьи.

Участниками фестиваля стали 35 творческих семей со всей страны — от Якутии до Калининграда.

«Семейный смотр вошел в план основных мероприятий Года семьи и объединил творческие семьи, бережно сохраняющие и приумножающие традиции и культуру своих регионов», — сказала министр культуры России Ольга Любимова в приветственном слове к участникам и гостям фестиваля.

Открытие фестиваля прошло на родине художника Ильи Репина — в селе Ширяево. Кульминацией фестиваля стал большой семейный праздник в самарском этнопарке «Дружба народов».


Фото: кадр видео