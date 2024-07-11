В Самаре в рамках Года семьи прошел фестиваль «Семья России»

В Самаре состоялся фестиваль художественного творчества «Семья России».



Мероприятие вошло в план мероприятий Года семьи.



Участниками фестиваля стали 35 творческих семей со всей страны — от Якутии до Калининграда.



«Семейный смотр вошел в план основных мероприятий Года семьи и объединил творческие семьи, бережно сохраняющие и приумножающие традиции и культуру своих регионов», — сказала министр культуры России Ольга Любимова в приветственном слове к участникам и гостям фестиваля.



Открытие фестиваля прошло на родине художника Ильи Репина — в селе Ширяево. Кульминацией фестиваля стал большой семейный праздник в самарском этнопарке «Дружба народов».









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