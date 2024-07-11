Состоялась цифровая премьера сериала «Дама с собачкой 2»

Медиаплатформа «Смотрим» объявила цифровую премьеру многосерийного детектива «Дама с собачкой 2» с Еленой Яковлевой в главной роли.



Режиссером фильма выступил Роман Просвирнин.



«Дама с собачкой 2» — продолжение истории бывшей учительницы математики Агаты Денисовны (Елена Яковлева), которая помогает в расследовании своему бывшему ученику, следователю Эдику Свиридову (Сергей Перегудов).



«Мне кажется, жажда авантюр есть у любой женщины. А у моей героини еще и математический, шахматный склад ума, который заставляет ее логически обдумывать всевозможные ситуации. Ко второму сезону Агата Денисовна обрастает друзьями, и ее увлечение передается окружающим. Получается такое совместное творчество. Семья для моей героини, с одной стороны, на первом плане, а с другой — каждый человек должен проживать свою жизнь самостоятельно», — рассказала о своей работе Елена Яковлева.



В актерский состав проекта также вошли Александр Балуев, Сергей Перегудов, Ирина Таранник, Александр Дзюба и другие.









Фото: медиаплатформа "Смотрим"