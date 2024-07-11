Российская академия художеств представит выставку китайского художника Чжан Липина

В Российской академии художеств 26 июля откроется выставка живописи ректора художественного института Сямыньского университета Чжан Липина.



Проект получил название «Искусство солнечного света» и приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.



Выставка стала частью официальной программы в рамках Годов культуры России и Китая. Куратором выставки выступил почетный зарубежный член РАХ Го Сяобинь.



«Профессор Чжан Липин — современный китайский мастер, изучающий русское искусство масляной живописи. Придавая особое значение общим основам композиции и строгой художественной форме, он органично сочетает эти принципы с языком традиционной китайской „живописи идей“ — „се-и“, который иначе называют стилем свободной руки. Он отличается спонтанностью и некой недосказанностью, использованием широких, размашистых мазков, а также стремлением передать лишь образ реальности, а не сделать достоверную копию», — говорится в анонсе.



Посетить выставку можно до 25 августа 2024 года.









Фото: пресс-служба Российской академии художеств