В Коломенском откроется выставка, посвященная Сергию Радонежскому и Стефану Пермскому

Музей-заповедник «Коломенское», Музей русского и европейского изобразительного искусства откроют выставку «Два учителя: Сергий Радонежский и Стефан Пермский».



Экспозиция откроется во Дворце царя Алексея Михайловича и будет посвящена пути почитаемых святых в географическом пространстве и в истории России, сообщили организаторы.



В экспозицию вошли около 60 памятников XVII-XX веков, иллюстрирующих историю жизни святых, представляющих различные традиции почитания, бытовавшие в разные эпохи в разных регионах. Большинство из представленных экспонатов будут впервые показаны на публике.



«Учениками святого Стефана считали себя целые народы, которые прежде не знали христианства. Он был первым подвижником, кто определил движение русской цивилизации на восток. В целом деятельность русского монашества в конце XIV — начале XV века была важным фактором развития русских княжеств, способствовала культурному возрождению Руси после монголо-татарского ига», — рассказала о выставке искусствовед Жанна Белик, куратор проекта.









Фото оставлено музеем-заповедником "Коломенское"