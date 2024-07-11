В Российской галерее искусств открылась выставка «Константин Коровин. Симфония света»

В Российской галерее искусств в Севастополе открылась выставка «Константин Коровин. Симфония света».



Проект подготовлен в сотрудничестве с девятью музеями страны, передает пресс-служба Минкультуры России.



В экспозицию вошли более 20 произведений из собрания Бахрушинского театрального музея, Музея музыки, Пушкинского музея, Новгородского музея-заповедника, других галерей.



«Основой сюжетной линии выставки выступает красочная живописная симфония, придававшая полотнам Константина Коровина поэтичности. В каждой работе он славил жизнь и человека. Как бы в противовес беде, словно забывая драматичные грустные обстоятельства, он писал мажорные, радостные, великолепные пейзажи, наполненные ярким солнечным светом и воздухом», — рассказывает директор музейно-выставочного центра «Российская галерея искусств» Виталий Зотов.



Программа выставки предусматривает также проведение лекций, арт-медиаций, которые помогут зрителям раскрыть многогранность творческого гения Коровина.



Посетить выставку можно до 29 сентября 2024 года.









Фото: пресс-служба Минкультуры России