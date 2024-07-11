Объявлен прием заявок на участие в десятом кинофестивале «Разумный кинематограф»

Объявлен прием заявок на участие в десятом кинофестивале «Разумный кинематограф»

11.07.2024

Стартовал прием заявок на Х международный кинофестиваль нового научно-популярного кино о природе «Разумный кинематограф».

К участию в смотре приглашаются авторы фильмов о природе, режиссеры, представители кинокомпаний и организаций, занимающихся производством видеоконтента.

Прием заявок будет осуществляться до 31 октября 2024 года на сайте кинофестиваля.

В фестивале могут принять участие фильмы, посвященные темам природы и человека, науке о природе, этнографии, фольклору.

Ежегодно на кинофестивале проходят показы 25 научно-популярных фильмов, снятых в разных уголках страны и за ее пределами.