Объявлен прием заявок на участие в десятом кинофестивале «Разумный кинематограф»

Стартовал прием заявок на Х международный кинофестиваль нового научно-популярного кино о природе «Разумный кинематограф».



К участию в смотре приглашаются авторы фильмов о природе, режиссеры, представители кинокомпаний и организаций, занимающихся производством видеоконтента.



Прием заявок будет осуществляться до 31 октября 2024 года на сайте кинофестиваля.



В фестивале могут принять участие фильмы, посвященные темам природы и человека, науке о природе, этнографии, фольклору.



Ежегодно на кинофестивале проходят показы 25 научно-популярных фильмов, снятых в разных уголках страны и за ее пределами.











