Российскую версию «Постучись в мою дверь» продлили на второй сезон

Российский сериал «Постучись в мою дверь» продлен на второй сезон, передает пресс-служба платформы Okko.



Отмечается, что проект вошел в тройку лидеров зрительского топа сериалов онлайн-кинотеатра.



Создатели сообщили, что сюжет второго сезона также будет основан на оригинальном турецком сериале. Второй сезон, как и первый, будет состоять из 60 эпизодов.



Российская версия турецкого суперхита вышла в феврале. Главные роли в проекте сыграли Никита Волков и Лиана Гриба.









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