Более тысячи артистов станут участниками фестиваля «Театральный бульвар» в Москве

В столице в рамках проекта «Лето в Москве» состоится первый масштабный фестиваль «Театральный бульвар», передает департамент культуры Москвы.



Участниками фестиваля станут более тысячи популярных и молодых артистов. Собственные репертуарные спектакли представят легендарные театры страны. В программу смотра войдет более ста постановок.



Мероприятия фестиваля будут проходить ежедневно с 15 июля по 11 августа на семи сценических площадках Бульварного кольца.



Свои спектакли представят театры «Современник», «Ленком Марка Захарова», «Мастерская Петра Фоменко», Театр на Малой Бронной и другие учреждения.



«Перед нами стоит важная цель — продемонстрировать москвичам, что культура и культурные события сегодня — это то, к чему может прикоснуться каждый. Знакомство с театрами, спектаклями, режиссерами и артистами прямо на улицах города, в открытом пространстве, где сценой становятся улицы, а участниками действа — сами люди — для нас это смелый эксперимент», — отметил руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.









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