Московские школьники завоевали три первых места конкурса «Молодые дарования России»

Ученики московских школ получили три первых премии по итогам Общероссийского конкурса «Молодые дарования России».



Конкурс для учащихся от 13 до 19 лет, достигших высоких результатов в учебе, завершился в конце июня. От Москвы на региональный этап поступило 37 заявок.



Московские школьники стали победителями в ряде номинаций, включая фортепиано и орган, академическое пение и сольное народное пение, живопись, народные инструменты, оркестровые струнные, духовые и ударные инструменты, хореографическое и театральное искусство, декоративно-прикладное творчество, теория и история музыки. Школьники столицы завоевали три первых премии, 14 учеников стали обладателями второго места, 11 — третьего.



Конкурс «Молодые дарования России» направлен на сохранение и развитие системы художественного образования в России, выявление молодых дарований, создание условий для поддержки талантливых детей.









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