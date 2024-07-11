Музей Востока представит на ВДНХ выставку живописи Кавказа и Средней Азии

Музей Востока представит выставку «Музей Востока открывает фонды. Живопись Кавказа и Средней Азии».



Выставка откроется 18 июля 2024 года в павильоне Государственного музея Востока на ВДНХ, сообщили в пресс-службе учреждения.



Проект, отметили организаторы, станет логичным дополнением расположенной в соседних залах экспозиции декоративно-прикладного и изобразительного искусства Кавказа и Средней Азии, Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии, Ближнего и Среднего Востока, Центральной Азии, Африки.



На выставке будут представлены более 50 живописных работ, созданных во второй половине XX века художниками Кавказа и Закавказья.



«Экспозиция выставки — это увлекательное путешествие по улочкам Тбилиси, старого Баку, Дербента, армянских селений или кишлаков, пропитанных горячим среднеазиатским солнцем. Каждый художник по-своему отразил в своих работах своеобразие места, того или иного региона, его характерные краски, ритмы и образы», — рассказала о проекте куратор Мария Филатова.









Фото: Музей Востока