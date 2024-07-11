«Головоломка 2» стала самым кассовым фильмом студии Pixar

Проект получил название «Искусство солнечного света» и приурочен к 75-летию установления дипломатиче...
Во вторник, 9 июля, картина обошла проект «Суперсемейка 2», ее результат составил 1,251 млрд долларо...
Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Первый концерт пройдет в воскресенье, 14 июля, в Таврическом саду.
Прием заявок осуществляется с 10 июля по 9 августа 2024 года.
Проект получил название «Искусство солнечного света» и приурочен к 75-летию установления дипломатиче...
Во вторник, 9 июля, картина обошла проект «Суперсемейка 2», ее результат составил 1,251 млрд долларо...
Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Первый концерт пройдет в воскресенье, 14 июля, в Таврическом саду.
Прием заявок осуществляется с 10 июля по 9 августа 2024 года.
В рамках акции в самое жаркое время суток — с 12:00 до 16:00 в музее для бесплатного посещения будет...
Производством проекта занимаются «Газпром-медиа холдинг» совместно с кинокомпанией «Триикс медиа».
Премьерные показы спектакля пройдут 11,13 и 15 июля.
Премьера оперы состоялась в 1892 году на сцене миланского Teatro Dal Verme под управлением дирижера ...
Вместе с актером найдена мертвой и его собака.
Мультфильм снят по мотивам комикса Алана Мура.
Открытие фестиваля состоялось на Троицкой площади.
По словам депутата Виталия Милонова, они создают у женщин «ложный образ» идеального мужчины.
Фильм выйдет онлайн спустя три недели после премьеры в кинотеатрах.
Съемки проходили в регионе под звуки настоящих взрывов.
Главный театр России приедет в рамках празднования 650-летия Кирова.
Фестиваль «Блюз на веранде» объединил около 100 исполнителей.
Сочинение в исполнении солистов оперы, Камерного хора и Симфонического оркестра прозвучит 16 июля.
В зале представлены экспонаты, аналогов которым нет в мире.
Худрук Театра-сцены «Мельников» объяснил это частью новой PR-кампании.
11.07.2024