Анимационная лента «Головоломка 2» стала самым кассовым фильмом студии Pixar в мировом прокате.



Лента бьет новые рекорды в мировом прокате. Во вторник, 9 июля, картина обошла проект «Суперсемейка 2», ее результат составил 1,251 млрд долларов.



Кроме того, «Головоломка 2» заняла четвертое место в топе самых успешных анимационных проектов в мире. По оценкам экспертов, после предстоящих выходных фильм займет третье место в списке, обогнав первую часть мультфильма «Холодное сердце».



В мировом прокате лидерами среди анимационных фильмов остаются «Братья супер Марио в кино» и «Холодное сердце».









Фото: кадр из фильма "Головоломка 2"