Документальный фильм о подвигах военных медиков готовится к выпуску

11.07.2024
Продюсерский центр «Синема продакшн» готовит к выпуску документальный фильм о подвигах военных медиков.
Проект получил название «Уроки Донбасса. Здравия желают», сообщил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
«Сохранить память о достижениях отечественной военной медицины — приоритетная задача для многих членов Российского исторического общества. Например, продюсерский центр „Синема продакшн“ в настоящее время готовит документальный фильм под названием „Уроки Донбасса. Здравия желают“, посвященный подвигам наших современников — российских военных медиков», — приводит
слова Нарышкина агентство ТАСС.
Съемки картины осуществляются при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Продюсер центра Мария Журомская выразила надежду на то, что проект будет способствовать военно-патриотическому воспитанию молодежи.
«И если кто-то из представителей молодого поколения заинтересуется после просмотра этого фильма профессией военного медика, мы будем считать задачу, поставленную при создании этого фильма, выполненной», — сказала руководитель.
Фото: Pixabay.com