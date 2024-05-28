Умер продюсер фильма «Крестный отец» Альберт Радди

Американо-канадский кинопродюсер Альберт Радди скончался на 95-м году жизни. Об этом информирует Deadline со ссылкой на представителя семьи.





Напомним, Радди прославился благодаря работе над фильмами «Крестный отец» 1972 года и «Малышка на миллион» 2004-го. Продюсер ушел из жизни после непродолжительной болезни. Смерть настигла его в медицинском центре в Лос-Анджелесе.





По данным портала, Радди был одним из девяти продюсеров, которые получили два или более «Оскара» в номинации «Лучший фильм». Также он участвовал в создании таких кинолент, как «Медовый месяц Камиллы» (2007), «Все или ничего» (2005) и «Костолом» (2001). Радди выступал исполнительным продюсером фильмов «Смертельная охота», а также «Крутой Уокер» с Чаком Норрисом.









Фото: YouTube