Фонд поддержки регионального кинематографа передаст порталу «Культура.РФ» 60 фильмов

Фонд поддержки регионального кинематографа передаст порталу «Культура.РФ» 60 документальных фильмов. Об этом свидетельствует соответствующее соглашение.





Документ подписали министр культуры России Ольга Любимова и генпродюсер Фонда поддержки регионального кинематографа Элла Тухарелли. Передача фильмов – участников конкурса «Россия – взгляд в будущее» позволит зрителям увидеть их в открытом доступе.





Подписание соглашения прошло в рамках дискуссии «Роль регионального кино в диалоге культур» в павильоне «Наша культура» на ВДНХ. Ольга Любимова отметила, что можно узнать у коллег из Якутии, как они гордятся возможностью представлять свой кинематограф.





«У нас 89 регионов, и нужно добиться, чтобы хотя бы у половины из них был такой повод для гордости. Это наша общая задача», — подчеркнула министр, указав на перспективы регионального кинематографа в документальном направлении.





В ходе дискуссии стороны обсудили важность определения векторов развития национального кино и его значения в целях культурного обмена между регионами России и за пределами страны. На мероприятии участники увидели кадры первого документального фильма якутского режиссера Дмитрия Давыдова, который снял полнометражную картину «Пугало».









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой