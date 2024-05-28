В России десять лет спустя возобновили съемки сериала «Чужой район»

Съемки продолжения детективного сериала «Чужой район» начались в России после десятилетнего перерыва. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе кинокомпании «Триикс медиа».





В главных ролях сыграют Денис Рожков и Кирилл Полухин. По данным ТАСС, «Триикс медиа» занимается производством картин по заказу НТВ. Проект рассказывает о сотруднике уголовного розыска.





«Сериал имел успех, зрители о нем часто вспоминали, пересматривали и просили создателей снять продолжение», — уточнили в пресс-службе.





В «Триикс медиа» добавили, что четвертый сезон «Чужого района» будет состоять из 20 серий. Съемки по традиции пройдут в Санкт-Петербурге и Ленобласти, включая Кронштадт. Последний станет живой декорацией вымышленного района «Красный молот».





Режиссер-постановщик картины Андрей Коршунов назвал первый съемочный день праздником. По его словам, он рад приступить к работе спустя десять лет, встретиться с командой. Актерский состав сериала сохранился.









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