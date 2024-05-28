В Москве у Курского вокзала открылась обновленная выставка граффити

Новые работы представителей уличного искусства появились между Курским вокзалом и тоннелем по пути к Арт Кварталу в столице. Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.





Выставка «Ритм города: от восхода до заката» разместилась между метро «Курская», ж/д вокзалом, Садовым кольцом и креативными кластерами Басманного района. Посмотреть граффити можно до осени. Потом экспозиция поменяется.





«Все художники уверены, что благодаря проекту НЕТСТЕН современный паблик-арт станет более востребованным, что полезно и городу, и арт-сообществу», — отметили в пресс-службе.





Так, стену длиной почти 100 метров украсили шесть муралов современных художников. Каждый из них показал свое представление о ритме Москвы, ее лицах и сюжетах, которые разворачиваются на улицах.





Члены жюри в рамках конкурсного отбора выбрали шесть художников. В проекте участвовали Саша Элши, Алексей Медной, Денис Kibeda, Сергей IMAN, Тимур FORK и Илья Кейс.









Фото: Pixabay.com