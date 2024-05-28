Прием заявок на конкурс хоровых дирижеров имени Свешникова стартует 1 июня

Прием заявок на участие в Международном конкурсе хоровых дирижеров имени Александра Свешникова начнется 1 июня. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал его худрук – директор, гендиректор Культурного фонда отечественного искусства «Классика XXI» Алексей Пугачев.





Конкурс пройдет с 19 по 24 ноября в Сочи. Иностранные участники могут подать заявки до 10 сентября. Российские – до 10 октября.





Мероприятие состоится в рамках Всероссийского творческого акселератора классического искусства. Проект организован фондом «Классика XXI». Конкурс поддержан Президентским фондом культурных инициатив.





Состязание пройдет в четыре этапа. Первый тур заявлен в формате видеозаписей. Второй и третий этапы пройдут в Сочи, где предполагается работа участников с хоровыми коллективами.





Призовой фонд конкурса составляет 2 миллиона рублей. Гран-при в первой категории для студентов средних учебных заведений обозначен в сумму 300 тысяч рублей. Во второй (с участием студентов вузов) – 500 тысяч рублей. В состав жюри вошли хоровые деятели из России, Китая, Италии, Франции, Армении, Белоруссии и Казахстана под председательством профессора кафедры хорового дирижирования Московской консерватории Станислава Калинина.









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