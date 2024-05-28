В Москве завершился Международный фестиваль «Интермузей-2024» — Минкультуры

Более 8 тысяч человек стали участниками Международного фестиваля «Интермузей-2024». Об этом сообщили в Минкультуры России.





В ведомстве подвели итоги международного фестиваля. За четыре дня «Интермузей» охватил сразу семь официальных площадок. Около 400 выступлений прошли в рамках деловой программы фестиваля. Более 130 событий состоялись в рамках публичной программы. В фестивале поучаствовали свыше 350 спикеров.





«Мы видим большой интерес профессионального сообщества и важность фестиваля как главной площадки для отраслевого диалога. Масштаб прошедшего события, в котором приняли участие свыше 8 тысяч человек, еще раз это подтверждает», — сказала министр культуры России Ольга Любимова.





По ее словам, было принято решение проводить «Интермузей-Форум» каждую весну. Министр отметила, что каждую осень ожидается «Интермузей-ЭКСПО».









Фото: Минкультуры России / Telegram-канал