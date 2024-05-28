Объявлен шорт-лист Конкурса короткометражного кино Художественного театра

Десять работ пополнили шорт-лист II Конкурса короткометражного кино Художественного театра «Пушкин – 225». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.





Церемония награждения пройдет 4 июня на Малой сцене МХТ имени Чехова. Всего организаторы рассмотрели 193 заявки от студентов и выпускников как московских, так и петербургских киношкол.





«ВГИК, СПбГИКиТ, Школа кино и телевидения «Индустрия», Московская школа нового кино, Институт кино НИУ ВШЭ, Московская школа кино, «Лендок» и Санкт-Петербургская школа нового кино», — уточнили в пресс-службе театра.





В шорт-лист вошли фильмы «Ребята, дерзайте!» режиссера Елизаветы Рыжих, «Комнатный бунтарь» Ивана Ветошкина, «12 строфа» Ильи Прядко, «Не только для костюмов» Павла Винокурова, «Дима» Александры Суховой. Также в список попали работы «Наследие Ибрагима Петровича» Андрея Барта, «Сказки Пушкина» Инги Лепс, «Женя» Ольги Львовой, «Гений чистой красоты» Егора Мазурока, «Пиф-паф» Константина Денискина.





В 2024 году конкурс посвящается 225-летию со дня рождения Александра Пушкина, которое широко отмечают по всей стране. Участникам было необходимо снять короткометражный фильм на тему «Пушкин – 225». Хронометраж ленты не должен превышать 225 секунд.









Фото: АГН Москва